Vor 8598 Zuschauern in der Nokia Arena in Tampere erzielten die Düsseldorfer Alexander Ehl (4.) und Daniel Fischbuch (44.), die Münchner Frederik Tiffels (16.) und Maximilian Kastner (54.) sowie NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Diese konnte sich durch den Erfolg zum sechsten Mal in sieben Jahren für die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft qualifizieren. Lediglich 2018 – nach dem sensationellen Olympia-Silber – hatte die deutsche Mannschaft bei der WM das Viertelfinale verpasst. Um sich für die Winterspiele in Mailand/Cortina direkt zu qualifizieren, müsste die DEB-Auswahl die Schweiz oder die Slowakei in der Weltrangliste überholen.