Eishockey-WM 2023 Spielplan, Ergebnisse, Favoriten

Kader der deutschen Mannschaft

Torhüter: Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Mathias Niederberger (EHC Red Bull München), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Abwehr: Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Tobias Fohrler (HC Ambrì-Piotta), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Müller (Kölner Haie), Marco Nowak (Eisbären Berlin), Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Moritz Seider (Detroit Red Wings)

Sturm: Andreas Eder (EHC Red Bull München), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG), Dominik Kahun (SC Bern), Maximilian Kastner (EHC Red Bull München), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres), Justin Schütz (EHC Red Bull München), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Wojchiech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks), Frederik Tiffels (EHC Red Bull München), Parker Tuomie (Straubing Tigers), Filip Varejcka (EHC Red Bull München)

Weltmeister seit 2000

2000 in Sankt Petersburg (Russland): Tschechien

2001 in Köln (Deutschland): Tschechien

2002 in Göteborg (Schweden): Slowakei

2003 in Helsinki (Finnland): Kanada

2004 in Prag (Tschechien): Kanada

2005 in Wien (Österreich): Tschechien

2006 in Riga (Lettland): Schweden

2007 in Moskau (Russland): Kanada

2008 in Quebec (Kanada): Russland

2009 in Bern (Schweiz): Russland

2010 in Köln, Mannheim, Gelsenkirchen (Deutschland): Tschechien

2011 in Bratislava (Slowakei): Finnland

2012 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Russland

2013 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Schweden

2014 in Minsk (Belarus): Russland

2015 in Prag, Ostrava (Tschechien): Kanada

2016 in Moskau und Sankt Petersburg (Russland): Kanada

2017 in Köln (Deutschland) und Paris (Frankreich): Schweden

2018 in Kopenhagen und Herning (Dänemark): Schweden

2019 in Bratislava (Slowakei): Finnland

2021 in Riga (Lettland): Kanada

2022 in Helsinki (Finnland): Finnland

2023 in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland):