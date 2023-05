Eröffnungsspiel wieder in Fußballstadion?

Unklar ist noch, ob das Eröffnungsspiel in einem Fußballstadion stattfinden soll. Das war bei der Heim-WM 2010 so gewesen. Damals gab es beim 2:1 nach Verlängerung von Deutschland gegen die USA in Gelsenkirchen einen Weltrekord mit rund 78.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

»Alle weiteren Gespräche werden im Falle eines Zuschlags erfolgen. Aber dass wir das gern wiederholen wollen, dass wir Gespräche mit Schalke und Düsseldorf hatten, ist kein Geheimnis«, hatte DEB-Generalsekretär Claus Gröbner gesagt.

Zuletzt hatte Deutschland 2017 gemeinsam mit Frankreich eine WM ausgerichtet. 2024 steigt die WM in Tschechien mit den Spielorten Prag und Ostrava, 2025 ist an Schweden und Dänemark mit den Austragungsorten Stockholm und Herning vergeben. Die Schweiz wird die WM 2026 veranstalten.