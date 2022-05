Deutschlands Eishockey-Team hat sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland auch von einem Feuerausbruch nicht aus der Ruhe bringen lassen und ist dem vorzeitigen Viertelfinaleinzug zum Greifen nah. Nach dem 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen Dänemark am Donnerstag kann die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm bereits an diesem Freitag gegen Italien (15.20 Uhr/TV: Sport1 und MagentaSport) für eine Vorentscheidung sorgen. Mit einem Pflichtsieg gegen den Außenseiter wäre dem WM-Vierten von 2021 der erneute Einzug in die K.-o.-Runde nur noch theoretisch zu nehmen.