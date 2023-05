Finnland ist das Land der tausend Seen. Einer lag vor dem Hotel des deutschen Eishockey-Teams in Tampere, und er hatte seinen Anteil an dieser Geschichte, die beispiellos ist für die Nationalmannschaft: Sie wurde Vizeweltmeister. Moritz Seider, der junge Abwehrspieler, ins All-Star-Team des Turniers gewählt, hatte die Silbermedaille um den Hals hängen und trotz der 2:5-Finalniederlage gegen Kanada ein Lächeln auf den Lippen: »Wir haben den See besiegt.«