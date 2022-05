Die deutsche Eishockey -Nationalmannschaft hat mit einem Pflichtsieg gegen die Slowakei die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland gewahrt. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm gewann 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und zeigte dabei die körperlichen und kämpferischen Qualitäten, die es auch bei den erfolgreichen Turnieren in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hatte.

Bei den Olympischen Spielen 2018 hatte Deutschland die Silbermedaille gewonnen, im vergangenen Jahr kam bei der Weltmeisterschaft erst im Halbfinale gegen Finnland das Aus. Olympia 2022 in Peking war dagegen ein Rückschritt. Gegen die Slowakei warfen sich die deutschen Verteidiger nun aber wieder mit Leidenschaft in jeden Schuss. Vor allem im Schlussdrittel stand die Defensive massiv unter Druck, aber auch Torhüter Philipp Grubauer erwischte einen starken Tag und ließ keinen weiteren Treffer zu.

In Peking hatte die Pleite gegen die Slowakei noch für Ernüchterung und die frühzeitige Heimreise gesorgt. Diesmal ließen die Deutschen nur den Treffer von Kristian Pospisil (32.) zu. Vor 4387 Zuschauer in der gut zur Hälfte gefüllten Halle in Helsinki brachten die Treffer im zweiten Drittel letztlich die Entscheidung. Im ersten Gruppenspiel hatte es noch eine 3:5-Niederlage gegen Kanada gegeben.