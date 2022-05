Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Finnland den Gruppensieg knapp verfehlt, aber das beste Vorrundenergebnis ihrer Geschichte gefeiert. Das bereits vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizierte Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag dem ewigen Rivalen Schweiz im letzten Vorrundenspiel 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Dadurch trifft Deutschland als Zweiter in der Runde der letzten Acht auf den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien oder Olympiasieger Finnland.

Gruppensieger Schweiz spielt am Donnerstag im Viertelfinale in Helsinki gegen die USA. Deutschlands Gegner in der Runde der letzten Acht stand nach dem Spielende am Dienstagmittag noch nicht fest und wird erst am Abend im direkten Duell zwischen Gastgeber Finnland und Tschechien ermittelt.