Mikael Granlund (45./46.), Joel Armia (55.) und Sakari Manninen (67.) als entscheidender Mann erzielten die Tore für die Finnen, die damit erfolgreich Revanche für die 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Finale im vergangenen Jahr in Riga nahmen. Manninen schoss Finnland nach dramatischem Spielverlauf in der siebten Minute der Overtime zum vierten WM-Titel nach 1995, 2011 und 2019.

Dylan Cozens (24.) hatte Kanada zunächst in Führung gebracht. Bei Granlunds Ausgleich zum 1:1 verletzte sich zudem der bis dahin starke kanadische Keeper Chris Driedger, der bei Seattle Kraken hinter dem deutschen Philipp Grubauer Nummer zwei ist.

Die Kanadier sind mit 27 WM-Titeln weiter gemeinsam mit Russland Rekordweltmeister. Die Sbornaja war wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von der WM ausgeschlossen worden.

Titelverteidiger Kanada und Olympiasieger Finnland hatten zum dritten Mal in Folge das Finale einer Eishockey-WM bestritten. Im Halbfinale in Tampere hatte Kanada zuvor Deutschland-Bezwinger Tschechien 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) geschlagen. Finnland hatte sich knapp 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) gegen die USA durchgesetzt. Deutschland belegte am Ende Rang sieben.