Eishockey-WM in Belarus? Icon: Spiegel Plus Eine herzliche Umarmung für den Diktator

In Belarus werden Lukaschenkos Kritiker brutal verfolgt und eingesperrt. Eishockey-Weltverbandschef Fasel lässt sich trotzdem von dem Machthaber hofieren. Wie lange kann der Funktionär noch an der WM in Minsk festhalten?