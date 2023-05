Damit sich die Mitglieder eines Parlaments zu einer außerordentlichen Sitzung treffen, muss schon einiges passieren. Doch genau das war am Sonntagabend in der lettischen Saeima in Riga der Fall. Grund waren Ereignisse in Finnland. Dort hatte das Nationalteam von Lettland zuvor sensationell bei der Eishockey-WM die vermeintlich übermächtige USA besiegt, 4:3 nach Verlängerung. Es war für den ehemaligen Sowjetstaat die erste Medaille in diesem Bereich, nach über drei Jahrzehnten der Eigenständigkeit. Das WM-Turnier hatte das Land zudem gemeinsam mit den Finnen ausgerichtet.