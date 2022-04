NHL-Rekordchampion Montreal Canadiens trauert um seine Klublegende Guy Lafleur. Der einstige Starstürmer, mit den Kanadiern in den Siebzigerjahren fünfmal Meister in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, starb am Freitag in einer Palliativklinik im Alter von 70 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen Krebs.