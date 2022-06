Eine Ehre, die Seider als erstem Deutschen zuteilwird.

Auston Matthews wird MVP

Bei der abgelaufenen Weltmeisterschaft in Helsinki im Mai spielte Seider stark, verpasste mit dem DEB-Team nach einem 1:4 gegen Tschechien aber das Halbfinale. Nun soll Seider zum einen zusammen mit Draisaitl und Tim Stützle, 20, von den Ottawa Senators weiter das deutsche Eishockey anführen. Zum anderen will Seider auch mit seinen Red Wings in Zukunft weiter vorankommen, in der abgelaufenen Spielzeit verpasste das Team zum sechsten Mal in Folge die Playoffs.