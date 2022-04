Wenn ein Sportler sogar zwei Spitznamen bekommen hat, muss er ein Großer sein. Guy Lafleur war "Le Blond Demon", der blonde Dämon, weil er die Verteidigungsreihen der Gegner in puren Schrecken versetzte, das blonde lange Haar umwehte ihn dabei, die Helmpflicht gab es in der NHL erst ab den Achtzigerjahren.

Und er war "The Flower", die Blume, was bei seinem Nachnamen nahelag. Aber auch weil er diesen Sport in seiner Zeit noch einmal neu zum Erblühen brachte, seinen Herzensklub, die Montreal Canadiens, ohnehin.

Lafleur war schon als Kind ein Bewunderer der Canadiens, Jean Béliveau war sein Idol, 18 Jahre stürmte Béliveau für Montreal, eine Ikone, ein wunderbarer Schlittschuhläufer, man hätte nicht gedacht, dass es jemals einen überragenderen Spieler in diesem Klub geben würde. Dann kam Guy Lafleur. Und seitdem streiten sich die Alteingesessenen in Montreal, wer von den beiden nun der Größere war. Das eine Idol macht Platz für das andere Als 20-Jähriger heuerte Lafleur in Montreal an, da hatte Béliveau gerade seine Karriere beendet. So, als wolle er Platz machen für seinen Nachfolger. Tatsächlich hatte der damalige Star schon die Qualitäten des hochtalentierten Lafleur erkannt und bot dem jungen Mann an, seine Rückennummer 4 zu übernehmen. Das jedoch war Lafleur zu viel der Ehre und zu viel des Drucks: Er griff lieber zur Nummer 10. Und wurde 14 Jahre lang DIE Nummer 10.

Bild vergrößern Guy Lafleur für die Canadiens im Duell mit Tom Broten von den New Jersey Devils Foto: BILL KOSTROUN / AP

Schon im ersten Jahr beeindruckte er die Fachwelt mit mehr als 50 Scorerpunkten, aber das war erst der Anfang. In der Saison 1974/75 hatte er seine Marke schon auf 119 Punkte mehr als verdoppelt, da verbreitete der blonde Dämon am rechten Flügel längst seine Magie: 50 Tore pro Saison, das wurde fast Lafleur-Standard. Sechsmal nacheinander gelang ihm das. Mit ihm flogen die Canadiens durch die NHL, fünfmal holte sich das Team den Titel, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, bevor es dann als dominierendes Team von den New York Islanders um ihren Goalgetter Mike Bossy abgelöst wurde. Bossy und Lafleur, welch ein Gold-Standard der NHL-Torjäger. Bossy starb vor einer Woche, Lafleur jetzt.

Die Trophäe im Vorgarten 1978, die Canadiens hatten mal wieder den Titel geholt, schnappte sich Lafleur die Trophäe, niemanden hatte er vorher gefragt, ob er das durfte, und nahm sie mit in seinen kanadischen Heimatort Thurso. Lafleur stellte das Ding in den Vorgarten seines Elternhauses, alle sollten es sehen, was aus dem kleinen Guy Lafleur aus Thurso, Quebec, der als Kind schon in Eishockey-Bettwäsche geschlafen hatte, geworden war. So war Lafleur, einer, der das Leben genoss, das Nachtleben von Montreal nahm er ebenso mit wie Werbeverträge im Dutzend, ein Großverdiener des Sports schon damals. Fast nie sah man ihn ohne Zigarette, auch das waren die Siebzigerjahre, die Trainer, die ihn vom Rauchen abhalten wollten, gaben es irgendwann entnervt auf.

Bild vergrößern Lafleur mit dem Stanley Cup 1973 Foto: Anonymous / AP

So ging es weiter bis zum Abend des 24. Oktober 1981. An jenem Abend krachte Lafleur mit seinem Cadillac auf dem Highway in die Leitplanken, dass er überlebte, war ein keines Wunder. Danach war Lafleur ein anderer, der Playboy wurde zum Familienmenschen. 1985 war Schluss mit den Canadiens, Lafleur hatte eine schwache Saison hinter sich, das wollte er sich nicht noch einmal antun. Er erklärte seinen Rücktritt vom Eishockey. Sein Trikot mit der Nummer 10 wanderte unter das Stadiondach, als Denkmal für künftige Eishockey-Generationen. Erst in der Hall of Fame, dann aufs Eis zurück 1988 wurde Lafleur in die Hall of Fame der NHL aufgenommen, ein paar Wochen später stand er wieder auf dem Eis. Die New York Rangers hatten ihn mit einem Angebot gelockt, er war erst der zweite Spieler, der nach der Aufnahme in die Hall of Fame noch aktiv war – der andere war die NHL-Legende schlechthin, Gordie Howe, Mister Hockey.