Übergriffe von Trainern in der NHL Ende der Tyrannei

Die Entlassung von Mike Babcock kam nicht überraschend. Der Trainer, zweimaliger Olympiasieger, Weltmeister von 2004 mit Kanada und Stanley-Cup-Gewinner 2008, hatte mit den Toronto Maple Leafs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sechs Spiele in Serie verloren. Erstaunlich aber ist, was nach Babcocks Freistellung folgte: eine Debatte, die den gesamten Eishockey-Sport in Nordamerika nachhaltig verändern könnte.

Seit Babcocks Entlassung Ende November wird in der NHL über eine Jahrzehnte lang gewachsene und in sich gefestigte Eishockey-Kultur diskutiert, die physischen und psychischen Machtmissbrauch von Trainern offenbar duldete und akzeptierte. Eine Kultur, deren Symptome unter anderem Rassismus und Homophobie sind - und in der die Verantwortlichen wegsahen oder das mitunter diktatorische Vorgehen stillschweigend duldeten.

"Der schlimmste Mensch, dem ich je begegnet bin"

Johan Franzén hat diese Debatte mitgeprägt. Der schwedische NHL-Profi und Weltmeister von 2006 brach in Tränen aus, als er über seine Zeit bei den Detroit Red Wings unter Trainer Babcock sprach. 707 NHL-Partien absolvierte Franzén unter Babcock. "Er ist der schlimmste Mensch, dem ich je begegnet bin", hatte Franzen bereits vor einem Jahr der schwedischen Zeitung "Expressen" gesagt. Damals hatte dies kaum jemanden in Nordamerika interessiert. Nach Babcocks Entlassung findet Franzén jetzt plötzlich Gehör. "Er ist ein Tyrann, der Menschen attackiert. Sei es die Reinigungskraft in der Halle oder sonst wen. Er machte Leuten grundlos die Hölle heiß", sagte Franzén.

2011 habe das Martyrium begonnen, Babcock ihn "jeden Tag verbal attackiert, entsetzliche Sachen gesagt. Ich hatte Angst, in der Halle zu sein", so Franzén, der unter Depressionen leidet und seit 2015 wegen anhaltender Symptome von Gehirnerschütterungen kein NHL-Spiel mehr bestreiten konnte. Als der Trainer ihn in der Playoff-Serie 2012 gegen Nashville auf der Bank "laut verbal angriff", wie der damalige Assistenztrainer Chris Chelios betonte, erlitt Franzén einen Nervenzusammenbruch.

"Ich zittere, wenn ich daran denke. Es war grob, widerlich und schockierend. Aber es war nur eines von hunderten Dingen, die er gemacht hat. Die Spitze des Eisberges", so Franzén. Laut Chelios habe der damalige Manager, Ken Holland, sich in der Kabine symbolisch hinter Babcock gestellt und die Spieler wissen lassen, dass sie getauscht werden könnten, wenn sie aufbegehren.

Die NHL ist rückständiger als die anderen großen US-Sportligen

Eine andere Art des Übergriffs seines Trainers erlebte Akim Aliu. Der in Nigeria geborene Spieler wurde in der Saison 2009/10 im Farmteam der Chicago Blackhawks von Trainer Bill Peters vor der gesamten Mannschaft in der Kabine rassistisch beleidigt. Peters hatte sich offenbar an Alius Musikgeschmack gestört. Im Gegensatz zur Football-Profiliga NFL, in der durchschnittlich zwei von drei Spielern farbig sind oder der Basketball-Liga NBA (75 Prozent), ist die NHL beim Thema Diversität rückständig. Eishockey gilt immer noch als weißer Sport. Afro-Amerikaner oder Afro-Kanadier sind auch in der Saison 2019/20 Ausnahmen.

Not very surprising the things we’re hearing about Babcock. Apple doesn’t fall far from the Tree, same sort of deal with his protege in YYC. Dropped the N bomb several times towards me in the dressing room in my rookie year because he didn’t like my choice of music. First one to — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) November 26, 2019

Alius Fall wurde erst durch seine Tweets im Anschluss an die Babcock-Entlassung bekannt. In seinen Kurznachrichten erwähnte er Peters nicht mit Namen, gab aber genug Hinweise, dass die Identität klar wurde. Peters wurde zunächst von den Calgary Flames für ein Spiel gesperrt und trat dann zurück, wohl auch, um seiner Entlassung zuvorzukommen. Peters entschuldigte sich bei den Flames für seine "beleidigende Sprache". An Aliu wandte er sich jedoch mit keiner Silbe.

Babcock und Peters sind nur zwei aktuelle Beispiele. Mittlerweile sind auch Vorwürfe gegen Marc Crawford, den Assistenztrainer der Chicago Blackhawks, bekannt geworden. Die "New York Times" schrieb, dass das Bekanntwerden der drei Fälle einen "kulturellen Wandel im Sport" widerspiegeln würde. Die Auswirkungen könnten "noch Jahre nachhallen". Der kanadische Fernsehsender "CBC" fragte: "Werden diese Vorfälle die Kultur des Eishockeys ändern?"

Jeff McIntosh / AP Trainer Bill Peters trat bei den Calgary Flames nach Rassismusvorwürfen zurück

Trainer, die ihre Spieler schlagen

Diese Kultur ist geprägt von Härte, davon, Schmerzen auszuhalten, austeilen und einstecken zu können - körperlich und mental. Und vor allem lautet der Leitsatz, sich nie zu beschweren. Denn das gilt als Zeichen von Schwäche. "Man braucht viel Durchhaltevermögen und eine starke Psyche, wenn es mal nicht so läuft, wie man es sich vorstellt", sagt Dennis Seidenberg im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Seidenberg spielte 15 Jahre in der NHL. Er habe durchaus erlebt, dass Trainer mal laute und klare Ansagen gemacht hätten, betont der 38-Jährige. Aber er habe nie gesehen, dass ein Coach einen Spieler geschlagen hätte, wie es Peters getan haben soll. Das wirft ihm der tschechische Spieler Michal Jordán von den Carolina Hurricanes nun vor.

Dan Robson ist Journalist und schreibt für "The Athletic". Für ihn sind die gegenwärtigen Fälle keine Überraschung. Ein solches Verhalten gebe es im Eishockey seit Jahrzehnten, sagt Robson. Die Spieler auf eine bestimmte Art zu behandeln, sei von einer Trainer-Generation zur nächsten weitergegeben worden. Es sei akzeptiert und erlaubt gewesen in den Umkleiden. Niemand habe etwas dagegen gesagt, so Robson. Er bezweifelt aber, dass noch "jede Menge anderer Spieler" ihre Stimme erheben werden. Denn ein Teil der "hockey culture" sei es eben auch, dass Dinge, die in der Kabine passieren, auch in der Kabine bleiben.

Die NHL ist bestrebt, den Imageschaden zu begrenzen. In dieser Woche traf sich Commissioner Gary Bettman mit Akim Aliu. Die Liga sprach von "einem offenen und produktiven Meeting." Das gemeinsame Ziel sei es, sicherzustellen, dass "Eishockey ein offener und inklusive Sport auf allen Ebenen" sei. Aliu twitterte nach dem Treffen: "Ich hoffe auf einen großen Wandel." Das Thema soll auf dem Treffen des NHL-Aufsichtsrates am Montag und Dienstag vertieft werden.

Die Debatte ist angestoßen. Und sie geht über die Übergriffe hinaus. Es geht auch um Diversität und Inklusion in der NHL. Wenn sie den Sport wirklich verändern sollte, dann ist das jetzt erst der Anfang gewesen.