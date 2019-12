Eines Morgens im Dezember 2013 war nichts mehr, wie es war. Tim Thomas hatte am Abend zuvor in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Boston Bruins gespielt. "Ich wachte am Morgen danach auf und konnte mich nicht entscheiden, was ich essen wollte, wohin ich gehen wollte", sagte der ehemalige Torhüter. In jenem Spiel habe er eine Gehirnerschütterung erlitten, "die mein Leben verändert hat".

Thomas gewann 2011 den Stanley Cup mit den Bruins und wurde zum besten Spieler der Playoffs ernannt. 2014 beendete er seine Karriere. Nach jenem Dezembermorgen 2013 habe er die Saison gerade so durchgestanden, "indem ich den Zeitplan des Teams für den Rest des Jahres befolgte habe".

Mike Blake/ REUTERS Tim Thomas mit den Stanley Cup 2011

Thomas war am Donnerstag in die Ruhmeshalle seines Sports aufgenommen worden. Es war der erste öffentliche Auftritt des 45-Jährigen seit seinem Rücktritt. Ein Auftritt, der ihm viel abverlangt habe. Es habe viel Zeit und Hilfe gebraucht, bis er überhaupt in der Lage gewesen sei, mit Menschen in seinem Umfeld zu kommunizieren. Er habe mit seiner Familie zurückgezogen im Wald gelebt, weil er nicht mit menschlichen Interaktionen habe umgehen können.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass zwei Drittel seines Gehirns weniger als fünf Prozent Blut bekämen und auch das andere Drittel nicht mal zur Hälfte durchblutet würde, sagte Thomas, der auch heute noch zu kämpfen habe. "Ich wache jeden Tag auf und muss im Grunde alles in meinem Kopf für die ersten paar Stunden des Tages neu ordnen und dann eine Liste machen und versuchen, einige Entscheidungen zu treffen, um Dinge zu erledigen."

"Ich bereue nichts"

In der Vergangenheit hatten wiederholt ehemalige Spieler der NHL vorgeworfen, nicht genug unternommen zu haben, um sie vor Gehirnerschütterungen zu schützen und sie über deren Risiken aufzuklären. Im Januar 2019 hatte der zweimalige Olympiasieger Rick Nash seine Karriere wegen Symptomen als Folge einer Gehirnerschütterung beendet. "Das Risiko einer weiteren Hirnverletzung wäre viel zu groß, wenn Rick weiterspielen würde", hieß es damals von Nashs Management.

NHL-Commissioner Gary Bettman, der zusammen mit Thomas in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde, sagte, die Liga habe Maßnahmen ergriffen, um Gehirnerschütterungen zu verhindern und zu reduzieren: "Wir haben viel Arbeit in Diagnoseprotokolle und Vorschriften gesteckt, um sicherzustellen, dass die Spieler aufgeklärt werden, und um die Kultur des Spiels so zu verändern, dass die Spieler wissen, dass es in Ordnung ist zu sagen: Ich habe Beschwerden."

Thomas sagte, er wolle weder der Liga noch der Spielergewerkschaft Vorwürfe machen. Ob der Sport, ob die Erfolge mit den Bruins diese Folgen wert gewesen seien, habe er sich in den vergangenen Jahren gefragt. "Meine erste Reaktion war: Das war es nicht wert. Aber ich habe so viel aus diesen Erfahrungen gelernt. Ich habe den Wert des Lebens schätzen gelernt. Ich bereue nichts."