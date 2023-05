Rückkehrer im Fokus bei Generalprobe gegen USA

Bei der Generalprobe am Dienstag (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen die USA in München wird Seider noch fehlen. Hier wird vor allem John-Jason Peterka im Mittelpunkt stehen, der zwei Jahre nach seinem Abschied von Red Bull München nach einer starken Debütsaison bei den Buffalo Sabres als NHL-Profi in die Halle zurückkehrt.

Im Rampenlicht steht am Dienstag auch ein zweiter Rückkehrer: Nico Sturm, der vor knapp zehn Jahren aus Bayern in die USA auswanderte, weil er als nicht gut genug für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) empfunden worden war. Jetzt ist der Augsburger als Stanley-Cup-Sieger zurück – und soll in der DEB-Auswahl eine Führungsrolle übernehmen.