Die Oilers hatten vor dem Duell mit Colorado in den Playoffs überzeugt – Draisaitl brach sogar einen Rekord: Als erstem Spieler der NHL-Geschichte gelangen ihm in sechs Playoff-Spielen nacheinander mindestens zwei Vorlagen. Für Teamkollege Connor McDavid lief die Saison aus persönlicher Sicht ähnlich gut, er sammelte in den Playoffs einen Punkt mehr (33). Die beiden Stürmer sind der vierte und der fünfte Spieler in der Geschichte der NHL, die es mit mehr als 30 Punkten nicht in das Finale um den Stanley Cup geschafft haben.