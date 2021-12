500. NHL-Partie für deutschen Superstar Draisaitl trifft bei Jubiläumsspiel – und darf doch nicht jubeln

Leon Draisaitl hat auch in seinem 500. Einsatz in der regulären NHL-Saison getroffen. Zum Sieg reichte es für Deutschlands Sportler des Jahres allerdings nicht – der ging an einen Nationalmannschaftskollegen.