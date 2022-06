Eishockey-Profi Nico Sturm muss mit Colorado Avalanche weiter auf den Stanley-Cup-Gewinn warten. Das Team aus Denver verlor das fünfte Spiel der NHL-Finalserie gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning 2:3. Damit führt Colorado in der Best-of-seven-Serie nur noch 3:2. In der Nacht zu Montag (2.00 Uhr; TV: Sky) haben Sturm und Co. die nächste Chance auf den Meistertitel.