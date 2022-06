»Es fühlt sich unglaublich an«

In Tampa gingen die Gastgeber durch ihren Kapitän Steven Stamkos in Führung. Nathan MacKinnon gelang mit seinem zweiten Treffer in der Final-Serie der Ausgleich. Ebenfalls im zweiten Drittel traf Artturi Lehkonen zum 2:1, MacKinnon sammelte einen Assist.

»Das ist ein Gefühl des Unglaubens. Es ist hart, das zu beschreiben. All diese Krieger kämpfen zu sehen, es fühlt sich unglaublich an. Worte können es nicht beschreiben, was ich fühle«, sagte MacKinnon im US-Fernsehen. »Der Kern dieser Gruppe ist seit zehn Jahren hier. Das ist unglaublich. Es ist so unglaublich.«