Jets-Trainer Rick Bowness sagte über Barrons Rückkehr ins Spiel: »Er hat mich angeschaut und gesagt: ›Ich bin bereit‹. Ich sagte: ›Willst du dich nicht ein wenig aufwärmen‹? Und er sagte: ›Nein, ich bin bereit.‹ Und natürlich ist er sofort losgerannt und hat jemanden gerammt.« In vielen Sportarten wird derzeit über den Umgang mit Kopfverletzungen diskutiert. In der NHL gibt es wie auch in der NFL ein »Concussion Protocol«, das den Umgang mit Gehirnerschütterungen regelt. Liegt eine solche Verletzung vor, darf der Spieler in der NHL nicht weiterspielen.