Die Colorado Avalanche haben das erste Spiel in den Stanley-Cup-Finals gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewonnen. Das Eishockey-Team aus Denver gewann am Mittwochabend (Ortszeit) in eigener Halle 4:3 in der Verlängerung und ging damit in der Best-Of-Seven-Serie um den Stanley Cup mit 1:0 in Führung. Der schwedische Nationalspieler André Burakovsky traf nach 83 Sekunden in der Verlängerung zum Sieg. Der Augsburger Nico Sturm spielte als Entlastungsspieler siebeneinhalb Minuten.