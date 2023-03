Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko kehrt als Trainerin nach Chemnitz zurück

Zuletzt Nationaltrainerin der Niederlande

Im Anschluss war Savchenko Mutter einer Tochter geworden und hatte 2021 das offizielle Ende ihrer Karriere bekannt gegeben. Danach arbeitete sie zunächst als Nachwuchstrainerin am Bundesstützpunkt in Oberstdorf.

Im März 2022 kehrte sie Deutschland den Rücken und wechselte als Bondscoach in die Niederlande. Dort sollte sie ein neues nationales Eiskunstlauf-Trainingszentrum in Heerenveen leiten, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2023 geplant war. Savchenkos Vertrag in den Niederlanden lief ursprünglich bis 2024.