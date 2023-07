Zuvor hatte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach Kharlan in einem persönlichen Brief bereits eine Startplatzgarantie für die Olympischen Spiele in Paris 2024 ausgesprochen, für den Fall, dass sie sich im verbleibenden Zeitraum nicht qualifizieren könne. »Wir machen diese einmalige Ausnahme auch deshalb, weil das laufende Verfahren in keinem Fall die Qualifikationspunkte ausgleichen wird, die Sie aufgrund Ihrer Disqualifikation verpasst haben«, hieß es in dem Schreiben.