Popp kam in dem Spiel gegen Spanien eine entscheidende Rolle zu. Sie wirkte zwar nicht so spritzig wie ihre Kolleginnen auf den Außenbahnen, Svenja Huth und Klara Bühl – Letztere schoss ebenfalls ein Tor. Doch dafür machte sie das, was man von einer Stoßstürmerin in einem Spiel mit wenig Ballbesitz erwartet: mit wenigen Chancen das Tor treffen. Nach einem Eckball in der 37. Minute stieg die 31-Jährige in die Höhe und köpfte das 2:0. Ihr 55. Treffer für Deutschland .

»Es war der perfekte Start für uns. Es war ein extrem intensives Spiel, wir sind das ein oder andere Mal schon extrem hinterhergelaufen. In der zweiten Hälfte sind wir ja überhaupt nicht mehr nach vorn gekommen«, sagte Popp nach dem Spiel. Man habe »brutal verteidigt«, mit »Mann und Maus alles reingelegt«.