Die EM-Wettkämpfe im Klettern im Rahmen der European Championships sind bislang ein Zuschauermagnet. Trotz brütender Hitze versammelten sich am Samstag und Sonntag viele Zuschauer. »So eine Stimmung habe ich noch nie erlebt«, sagte Meul.

Am Mittwoch steht für Meul und ihre Konkurrentinnen noch das Combined-Event aus Bouldern und Lead an, das in Paris auch zum olympischen Programm gehören wird. Meul geht dabei als Mitfavoritin an den Start.