Kim Bui sitzt am Esstisch ihrer Eltern. Die ehemalige Leistungsturnerin ist nervös, sie will mit ihnen darüber sprechen, dass sie in ihrer Karriere Probleme mit dem Essen hatte, laut eigener Aussage zum ersten Mal. »Das war eine sehr schwere Zeit für mich, das hat mir sehr leid getan«, sagt die Mutter, »Aber was konnte ich denn dagegen machen?« Auch der Vater wirkt hilflos. Das Turnen sei Kim ja so wichtig gewesen.