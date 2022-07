Hürden-Star Warholm gewinnt Vorlauf ohne Probleme

Weltrekordhalter Karsten Warholm hat mühelos seinen Vorlauf gewonnen und das Halbfinale erreicht. Der Norweger lief die 400 Meter Hürden am Samstag (Ortszeit) in 49,34 Sekunden. Wegen einer Oberschenkelverletzung im ersten Saisonrennen in Rabat Anfang Juni war sein Leistungsvermögen zuletzt fraglich. Im Vorlauf bei den Titelkämpfen in den USA wirkte der Norweger fit und ohne Einschränkung. Er nahm vor dem Ziel schon sichtbar Tempo raus. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er den Sieg mit einer sensationellen Weltrekordzeit von 45,94 Sekunden geholt.