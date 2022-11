Union Berlin ist die Sensationsmannschaft der Fußball-Bundesliga. Auch nach dem 12. Spieltag führt der Verein aus Köpenick die Tabelle an, noch vor Serienmeister Bayern München. Der Erfolg ist umso erstaunlicher, wenn man sich die Transferausgaben für die Spieler anschaut, die jeweils in der Startaufstellung der Berliner standen. Nur zwei Klubs der Bundesliga gaben weniger für die Startformation aus. Bayern München investierte 27-mal so viel Geld in neue Spieler.