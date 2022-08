Für Deutschland war es der zweite EM-Titel in Folge, allerdings das letzte Rennen in dieser Formation. Brennauer beendet nach dem Wettbewerb in München ihre Karriere. Die 34-Jährige wird noch in der Einzelverfolgung und bei Straßenrennen antreten.

Im Sprint geht es gleich weiter

Auf der Rennbahn setzte sich der erfolgreiche Tag für die Deutschen fort. Die Weltmeisterinnen im Teamsprint gewannen die nächste Goldmedaille. Im Finale setzten sich Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich vor den Niederlanden und Polen durch.