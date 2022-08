Sind die Wettbewerbe die Vorstufe für eine neue deutsche Olympia-Bewerbung?

Die European Championships, dazu am alten Olympia-Standort München, rufen unweigerlich Erinnerungen hervor. Das Großevent könnte »dazu beitragen, Akzeptanz und Zustimmung für das Thema Olympia in unserem Land zu stärken«, sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bemühungen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg scheiterten bei Bürgerbefragungen.

Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2024 in Paris statt, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane in Australien. Über den Ausrichter der Spiele 2036 soll in den Jahren zwischen 2025 und 2029 entschieden werden.

Warum findet drei Wochen nach der WM bereits die Leichtathletik-EM statt?

Wer am 24. Juli am letzten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene in den USA noch im Einsatz war, dem blieben kaum drei Wochen Zeit, sich von Wettkampfstress und Reisestrapazen zu erholen. Der Grund für die WM und EM in einem Jahr ist die Coronapademie. Ursprünglich sollte die WM im August 2021 stattfinden. Aufgrund der Pandemie und der dadurch bedingten Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden die Titelkämpfe in das Jahr 2022 verschoben. Ab der kommenden Saison sollen WM und EM wieder im Wechsel stattfinden: die Weltmeisterschaft 2023 in Budapest, die EM 2024 in Rom.