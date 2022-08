Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat bei den European Championships in München israelischen Teilnehmern den Hitlergruß gezeigt. Der Vorfall ereignete sich um 19.20 Uhr auf der Hanns-Braun-Brücke zwischen Olympiastadion und dem Olympischen Dorf, in der Nähe des »Klagebalken« – ein Mahnmal, das an die bei den Olympischen Spielen 1972 ermordeten israelischen Sportler erinnert. Eine Gruppe von 16 israelischen Funktionären und Sportlern war auf dem Olympiagelände unterwegs gewesen, um Gedenkstätten zu besuchen.