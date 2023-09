In der Vergangenheit hatte Ullrich Dopingvorwürfe mit dem Satz bestritten: »Ich habe nie jemanden betrogen.« Mittlerweile deutet er aber ein umfassendes Doping-Geständnis an. »Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu«, sagte er in der Doku.