SPIEGEL Original – Extremsport und Psyche (1) Wochenlang hart am Wind, allein auf See – wie Boris Herrmann das aushält

Fünfmal hat Boris Herrmann die Welt umsegelt, auch schon ganz allein. Was treibt Deutschlands berühmtesten Skipper an? Und was sagt seine Frau? Episode 1 der neuen SPIEGEL Originals.

Ein Video von Christina Pohl