Die Tennis-Organisation WTA wird in diesem Jahr definitiv keine Turniere in China mehr veranstalten. WTA-Boss Steve Simon bestätigte bei The Tennis Podcast eine Entscheidung, die die Tour der Frauen wegen des Falls der früheren chinesischen Topspielerin Peng Shuai bereits im vergangenen Jahr getroffen hatte. Simon erklärte aber, dass er auf eine Rückkehr nach China im kommenden Jahr hoffe.