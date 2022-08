Im Rausch der Gefühle schwebte über den Wettbewerben immer auch die Frage nach einer möglichen Olympiabewerbung . Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war omnipräsent im Olympiapark und am Königsplatz, in jedes Mikrofon, das ihm hingehalten wurde, sprach er salbungsvolle Worte, wonach Deutschland, Bayern und vor allem München bereit seien für einen erneuten Anlauf.

Die Debatte über eine deutsche Olympiabewerbung

Olympische Sommerspiele brächten ein Vielfaches an Aufwand und Kosten mit sich. Die Championships jetzt haben nur 130 Millionen Euro gekostet, die Spiele von Tokio 11 Milliarden. Außerdem müsste man sich dann wieder dem Internationalem Olympischen Komitee (IOC) unterwerfen. Die Leichtigkeit, sie wäre wohl prompt weg. Ebenso die Nachhaltigkeit, mit der München geworben hat und für die auch das IOC in Zukunft stehen will. Realistischer in Deutschland wären wohl ohnehin Olympische Winterspiele.

Beim letzten Mal scheiterte eine Bewerbung am Veto der Bürgerinnen und Bürger. Für eine Bewerbung 2030 ist es ohnehin zu spät. Die Spiele zuletzt von Sotschi, Pyeongchang und Peking waren eine Zumutung – und irrsinnig teuer. 2026 kommen die Spiele nach Mailand und in das in die Jahre gekommene Skiresort von Cortina d’Ampezzo. Mailand will nachhaltige Spiele, spätestens dort wird sich zeigen, wie ernst es dem IOC ist.

München begibt sich derweil wieder in den Alltagsmodus. Unzählige Handwerkerinnen und Handwerker wuseln am Königsplatz und im Olympiapark, bauen den BMX-Park ab, die Kletterwände, die Beachvolleyballarena. Eine neue Sportstätte wurde nicht errichtet, es wird also nichts bleiben von diesen European Championships.

Außer der Gewissheit, dass nicht nur Fußball als Sport die Massen begeistern kann.