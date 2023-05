Zumindest wegen eines Themas muss sich der FC Bayern keine Sorgen mehr machen: Die bei der Siegesfeier auf dem Münchner Rathausbalkon am Sonntag in Mitleidenschaft gezogene Meisterschale war nur eine Kopie. Auf Nachfrage von ran.de bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL), dass es sich dabei lediglich um eine Nachbildung gehandelt habe. Das wertvolle Original hatte am Samstag in Dortmund – bekanntermaßen vergeblich – auf seinen Einsatz gewartet.