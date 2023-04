Legendäre Aufholjagden im Sport 0:3 liegt Bayern hinten – aber es gab schon die wildesten Comebacks

13 / 38

Fußball: Norddeutsche Meisterschaft, 1958, Hamburger SV vs. Eintracht Braunschweig 6:4 (0:4): Der damalige Tabellenführer Hamburger SV trat in der norddeutschen Meisterschaftsrunde gegen Verfolger Eintracht Braunschweig an, das Spiel fand aufgrund einer Platzsperre für den HSV in Bremen statt. Und der verlorene Heimvorteil sollte sich bemerkbar machen: Der HSV wurde schwindelig gespielt, zur Pause stand es bereits 0:4. Doch in der zweiten Halbzeit kam der Klub eindrucksvoll zurück, besonders Jupp Posipal und Uwe Seeler (Bild) zeigten Topleistungen. Am Ende hatte der HSV noch sechs Tore erzielt – und wurde norddeutscher Meister.