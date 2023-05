Die Fans des FC Liverpool buhen die Nationalhymne bei Pokalfinalspielen im Wembley-Stadion traditionell aus, um ihre Abneigung gegen das britische Establishment zum Ausdruck zu bringen. Am vergangenen Mittwoch sangen die Liverpool-Fans beim Spiel gegen Fulheim sogar ein Spottlied gegen die Krönung. Am Wochenende der Krönungszeremonie soll jedoch bei allen Premier League-Spielen in Großbritannien die Hymne »God Save The King« gespielt werden.