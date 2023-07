Gruß soll Handschlag ersetzen

Die Olympiasiegerin Kharlan hatte sich nach ihrem Sieg gegen die Russin Anna Smirnowa am Donnerstag geweigert, der Gegnerin wie vorgeschrieben die Hand zu geben und war daraufhin vom weiteren Wettkampf ausgeschlossen worden. Die Entscheidung hatte angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine international für Empörung gesorgt. Am Freitagabend nahm der Verband daraufhin bereits Kharlans Suspendierung zurück, sodass sie am Samstag im Teamwettbewerb für die Ukraine starten konnte.