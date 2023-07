In dem Brief versicherte der IOC-Präsident der Ukrainerin sein Mitgefühl. »Für mich ist es unmöglich, mir vorzustellen, wie Sie sich in diesem Moment fühlen. Der Krieg gegen Ihr Land, das Leid der Menschen in der Ukraine, die Ungewissheit um Ihre Teilnahme an der Fecht-Weltmeisterschaft in Mailand, die schweren inneren Konflikte, die Sie und viele Ihrer ukrainischen Mitsportler möglicherweise haben, und dann die Ereignisse, die sich gestern zugetragen haben – das alles ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle«, so der IOC-Präsident.