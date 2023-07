Der Start der Olympiasiegerin von 2008 war nach ihrem Ausschluss vom Einzelwettbewerb zunächst ungewiss gewesen. Kharlan war am Donnerstag nach ihrem Sieg gegen die Russin Anna Smirnowa disqualifiziert worden, nachdem sie der Gegnerin nach dem Wettkampf den bislang obligatorischen Handschlag verweigert hatte. Sie verpasste damit auch die Chance, wichtige Punkte in der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 einzusammeln, die bei der WM vergeben wurden.