So steil wie möglich, so heiß wie möglich

Schon bei seiner ersten Tour-Teilnahme 1954 ist er der Erste auf dem Gipfel fast aller Berge in den Pyrenäen und den Alpen, die Bergwertung ist ihm nicht zu nehmen, ihm kann es nicht steil genug sein, dazu am besten noch Temperaturen jenseits der 30 Grad, dann fliegt er am besten, der Adler. Aber da gibt es eben diese verflixten Abfahrten, die er so übervorsichtig angeht, dass ihn die Rivalen stets wieder einholen, so groß sein Vorsprung auf der Passhöhe auch ist. Vier Jahre später dasselbe Spiel, wieder ist er der überragende Mann in den Bergen, wieder bleibt ihm am Ende nur ein Platz unter den Geschlagenen.