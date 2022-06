Mit ihrer Saisonbestleistung von 7,09 Metern ist Mihambo derzeit wieder einmal die Nummer eins der Welt. Die »Finals« in Berlin bestritt Deutschlands Sportlerin des Jahres aus dem Training heraus – bei der WM und EM will sie in absoluter Topform sein. Denn: Mihambo ist wohl Deutschlands einzige große Goldkandidatin bei der WM. »Es geht ausschließlich darum, sich für die WM und im Anschluss die EM in München bestmöglich vorzubereiten«, hatte Mihambo im Vorfeld dem SID gesagt.