Florian Neuschwander, 38 Jahre, ist ein deutscher Langstrecken- und Ultraläufer. Seine Bestzeit im Marathon liegt bei 2:20:29 Stunden, er stellte sie im Jahr 2013 in Bonn auf. Im Verlauf seiner Karriere spezialisierte sich Neuschwander zunehmend auf Ultramarathonläufe - 2015 beendete er ein Straßenrennen in Winschoten über 100 Kilometer in 6:49:13 Stunden. In den sozialen Netzwerken ist er auch bekannt als "Run with the Flow".

