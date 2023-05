Im Rekordjahr 2018 hatte es mit Boxer Floyd Mayweather Jr. einen außergewöhnlichen Ausreißer gegeben, der in jenem Jahr 285 Millionen US-Dollar erzielte. In diesem Jahr fallen vor allem die Star-Golfer Phil Mickelson (106 Millionen Dollar, Platz 7) und Dustin Johnson (107 Millionen Dollar, Platz 6) auf. Sie wechselten im vergangenen Jahr von der PGA Tour zur saudi-arabischen Golftour LIV Golf und erhielten im Voraus Garantien in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar.