Ferrari hat den ersehnten ersten Saisonsieg der Formel-1-Saison geholt. Charles Leclerc gewann den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps vor Titelverteidiger Lewis Hamilton auf Mercedes. Valtteri Bottas wurde mit dem zweiten Mercedes Dritter, Sebastian Vettel, der zwei Boxenstopps einzulegen hatte, landete auf Rang vier.

Das Rennen stand im Zeichen des tragischen Unfalls in der Formel 2 am Tag zuvor. Der junge Franzose Antoine Hubert war dabei ums Leben gekommen. Vor dem Rennen wurde mit einer Schweigeminute des 22-Jährigen gedacht. In der 19. Runde erhoben sich alle Zuschauer von den Plätzen - Hubert hatte in der Formel 2 die Startnummer 19 getragen.

Leclerc und Vettel hatten bereits das Qualifying beherrscht - den Start überstand der Führende ebenfalls schadlos. Anders erging es Vettel - und vor allem Red-Bull-Star Max Verstappen. Vettel verlor zeitweilig Platz zwei an Hamilton, konnte den Briten allerdings nach der ersten Kurve wieder überholen. Für Verstappen war das Rennen schon in der ersten Runde beendet. Der Niederländer war in der Startkurve mit Kimi Räikkönen kollidiert. Verstappen fuhr danach zwar noch weiter, aber das Auto war so manövrierunfähig, dass es im Reifenstapel der nächsten Kurve landete.

Leclerc ließ sich auch von dem dann eingesetzten Safety Car nicht beirren und fuhr sein Rennen weiterhin von der Spitze. Lediglich die Boxenstopps hatten kurzzeitig Vettel die Führung eingebracht, die musste er jedoch bald wieder an seinen Teamkollegen abgeben. Auch den zweiten Platz konnte er auf Dauer nicht halten, Hamilton zog in der 32. von 44 Rennrunden an dem Deutschen vorbei. Ein zweiter Boxenstopp warf ihn dann auch noch hinter Bottas zurück.