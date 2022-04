Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc ist eine Luxusuhr gestohlen worden. Der Ferrari -Star aus Monaco war am Montagabend im toskanischen Badeort Viareggio mit seinem Fitnesscoach unterwegs, als er einigen Fans begegnete. Leclerc nahm sich Zeit für Autogramme und Fotos mit seinen Anhängern. In dem kleinen Gedränge soll Leclerc die Uhr entwendet worden sein.

Fitnesscoach Andrea Ferrari kritisierte nach dem Vorfall in den sozialen Netzwerken die schlechte Straßenbeleuchtung in der Gegend. Der monegassische WM-Spitzenreiter will an diesem Wochenende in Imola, rund zweieinhalb Autostunden von Viareggio entfernt, seine Führung weiter ausbauen.