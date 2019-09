Wie schon in der Vorwoche in Spa startet Charles Leclerc auch beim Ferrari-Heimspiel im italienischen Monza von ganz vorne. Der Monegasse verwies die beiden Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Plätze zwei und drei. Dahinter folgt Sebastian Vettel im zweiten Ferrari, der erneut auch teamintern nur als Herausforderer in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.10 Uhr; TV: RTL und Sky, Liveticker SPIEGEL) geht.

Das dritte Freie Training am Vormittag hatte Vettel noch gewonnen. Eine bessere Platzierung im Qualifying verhinderte nicht zuletzt die Taktik: Im dritten Qualifying-Abschnitt warteten die Teams besonders lange damit, eine zweite schnelle Runde auf die Strecke zu bringen - zu lange.

So kam es, dass es am Ende nur Leclerc und McLaren-Pilot Carlos Sainz gelang, vor Ablauf der Zeit über die Linie zu fahren. Der Rest des Feldes bummelte auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke so ausgiebig, dass kein weiterer Angriff auf Leclercs Bestzeit mehr gestartet werden konnte. Der Grund: Weil der Windschatten in Monza einen großen Vorteil bedeutet, wollte niemand vorneweg fahren. Wie die Formel 1 nach dem Qualifying mitteilte, werde das kuriose Finale nun von den Rennkommissaren untersucht.

Nicht in den Kampf um die besten Plätze eingreifen konnte Max Verstappen: Der aktuelle WM-Dritte vom Team Red Bull erhielt für das Rennen in Monza erstmals die aktuellste Version des Honda-Motors. Der Niederländer überschreitet damit die Maximalanzahl der pro Saison erlaubten Motoreneinheiten. Die Folge: Startplatz 20 für Verstappen und die Hoffnung, am Sonntag eine Aufholjagd zu starten.