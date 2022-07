Formel 1 in Frankreich Wie Ferrari die WM verspielt

Ferrari zeigt in der Formel 1 derzeit Pleiten, Pech und Pannen. Der erste Titel seit 2007 gerät nach dem Comeback zu Saisonbeginn in Gefahr, Topfahrer Charles Leclerc geißelt sich selbst. Wie konnte es so weit kommen?